CIVITAVECCHIA - Nuovo triste episodio al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Una violenta lite tra due uomini, iniziata in strada e culminata con l'intervento delle forze dell'ordine, è sfociata nel ferimento di tre operatori sanitari del nosocomio cittadino. Ieri sera, intorno alle 20, i due uomini trasportati al San Paolo per essere medicati per via delle ferite riportate nel corso della lite avvenuta in strada, hanno continuato la loro discussione, finendo per coinvolgere il personale sanitario intervenuto per separarli. Un medico ha riportato la lussazione di una spalla. SEGUE

©RIPRODUZIONE RISERVATA