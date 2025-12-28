CERVETERI – Hanno fatto perdere le loro tracce ieri pomeriggio alle Cascatelle, una zona impervia della città etrusca. E intorno alle 16 è scattato l’allarme. Si sono attivati subito i vigili del fuoco di Cerenova. Due ragazzi hanno perso il senso dell'orientamento smarrendo la via del ritorno. Una volta diramato l'allerta, i pompieri hanno subito cominciato le operazioni di ricerca, utilizzando tecniche Tas, topografia applicata al soccorso. Presenti anche il soccorso Alpino e i carabinieri della stazione locale. Verso le 21 i ragazzi sono stati raggiunti e riportati alle loro macchine. Ad aspettarli c'erano i genitori preoccupati. I ragazzi erano in ottime condizioni. Sul posto anche il personale sanitario del 118.