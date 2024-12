Si è conclusa positivamente, a parte il momentaneo spavento, l’avventura di un escursionista P.M. di 53 anni romano che giovedì mattina della scorsa settimana si era addentrato nei boschi in comune di Vejano, perdendo l’orientamento. A dare l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri di Ronciglione è stato lo stesso escursionista. Immediatamente è stato attivato il dispositivo di ricerca, allertando i militari del nucleo carabinieri forestale di Vejano. Quest’ultimi, grazie ad alcuni dettagli della zona in cui si trovava, forniti dallo stesso uomo, sono riusciti a rintracciarlo alle 15:30, in loc. Monte Casella, infreddolito e bagnato ma comunque in buono stato psicofisico. I militari, eseguite le procedure del caso, lo hanno accompagnato dai propri familiari che nel frattempo avevano raggiunto il luogo del ritrovamento.

L’uomo ha raccontato ai soccorritori di essersi imbattuto in una tromba d’aria e mentre cercava un riparo ha perso l’orientamento.

I carabinieri forestali sottolineano l’importanza della preventiva verifica delle condizioni metereologiche qualora si intenda effettuare escursioni in aree remote.