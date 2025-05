CERVETERI – Ore di ricerche per un trovare un uomo di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. È stato recuperato (fortunatamente sano e salvo) un uomo 50enne che si era avventurato alle Cascatelle. Si tratta dell’ennesimo intervento in quella zona impervia. Ad attivarsi i carabinieri, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Bracciano e Cerenova anche con il sostegno aereo dell’elicottero “Drago” con l’ausilio anche degli esperti Taf (Topografia applicata al soccorso). Le ricerche sono durate circa 3 ore, dalle 17 alle 20 e alla fine l’escursionista è stato recuperato con il verricello. L’ultimo episodio nei il 4 maggio quando a perdersi nella stessa zona era stato un altro uomo di 42 anni. L’allarme era partito a mezzanotte in quella circostanza, e i vigili del fuoco, sempre con l’ausilio dei carabinieri e della protezione civile, lo avevano ritrovato all’indomani dopo 8 ore.

