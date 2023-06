LADISPOLI – Denunciato per atti osceni in luogo pubblico frequentato da minorenni. Protagonista al negativo della vicenda un turista polacco di 47 anni che l’altro pomeriggio non è riuscito a frenare i propri istinti raggiungendo la zona di Palo in auto, parcheggiandosi di fronte al bosco e sbottonandosi i pantaloni per masturbarsi mentre visionava alcune immagini pornografiche dal proprio telefonino. Il tutto mentre a pochi metri i bambini giocavano tranquillamente con le famiglie al seguito. Ecco perché alcuni fruitori del parco pubblico non hanno potuto fare a meno di notarlo allertando subito le forze dell’ordine. Sul posto, in pochissimi minuti, sono arrivati i carabinieri della stazione locale di Ladispoli che hanno fermato l’automobilista che con estrema calma ha risposto ai militari di essere nella sua macchina e che comunque i bambini fossero distanti. Una spiegazione che ovviamente non gli ha risparmiato una denuncia da parte dei carabinieri. A quanto si è appreso l’uomo era a Ladispoli solo di passaggio. Aveva effettuato una piccola “sosta” prima di raggiungere la Capitale dove era effettivamente diretto. È il secondo caso in poco tempo. Il mese scorso un residente del posto si era beccato la stessa denuncia nei pressi della stazione ferroviaria di Ladispoli.

