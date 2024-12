CIVITAVECCHIA – Si impantana con la macchina nelle campagne della Farnesiana: donna soccorsa dai Vigili del fuoco. Gli uomini della caserma Bonifazi di Civitavecchia sono intervenuti intorno alle ore 17 a seguito di una chiamata di soccorso per un'automobilista rimasta bloccata in una zona impervia. La donna, probabilmente seguendo delle indicazioni sbagliate del navigatore satellitare, è finita in una strada bianca tra la Farnesiana e il territorio del comune di Allumiere. Una volta accortasi dell'errore, ha cercato di fare inversione, ma a causa della pioggia e del fango non è più riuscita a riprendere la via. Chiamati i soccorsi, i vigili del fuoco di Civitavecchia tramite la sala operativa hanno tradotto le coordinate fornite dalla triangolazioni delle celle agganciate dal cellulare, riuscendo a raggiungere la donna con un mezzo 4x4 per poi riportarla in carreggiata.

