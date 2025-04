Incidente sul lavoro questa mattina in località Poggio della Madonna nel comune di San Lorenzo Nuovo. Un uomo è rimasto ferito mentre caricava dei tronchi su un tir. Soccorso dai sanitari del 118, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e accertare la dinamica del fatto.