CIVITAVECCHIA – Si terranno domani pomeriggio alle 15 presso la chiesa di San Francesco di Paola i funerali di Ezio Zappacosta, stimato professionista cittadino, scomparso ieri mattina a 89 anni. Ragioniere, ha ricoperto l’incarico di vicepresidente della Banca popolare dell’Alto Lazio; è stato revisore dei conti anche alla Asl e consulente del lavoro. Per tanti anni è stato dirigente del Consorzio Autotrasportatori Civitavecchia che, in occasione del sessantesimo anniversario della sua fondazione, l’ha voluto premiare per il suo impegno e l’apporto fornito. Un riconoscimento che però non ha potuto ritirare di persona. Alla famiglia, e in particolare al figlio Enrico, le condoglianze della nostra redazione.

