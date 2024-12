CIVITAVECCHIA – Si è costituito poche ore fa ai carabinieri il ragazzo che, nel primo pomeriggio di giovedì, ha seminato il panico in centro, rapinando il supermercato Elite di via Calisse. Si tratta di un ventenne civitavecchiese, legato agli ambienti della droga, che oggi, forse sentendosi ormai braccato dalle forze dell’ordine che gli stavano dando la caccia da 48 ore, ha deciso di presentarsi in caserma. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe compiuto la rapina da solo, senza complici. Si è quindi presento alla cassa del supermercato e, pistola alla mano, si è fatto consegnare l’incasso. (SEGUE)