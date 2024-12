MONTEFIASCONE - Il luogotenente carica speciale Luciano Lauretti lascia il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo.

Nè dà notizia, in una nota, il comando provinciale dell’Arma dei carabinieri. Lauretti si congeda dopo 40 anni di servizio attivo per raggiunti limiti di età che ha retto dal 7 marzo 2011 con competenza sui comuni di Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella D’Agliano, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, Onano e San Lorenzo Nuovo. Luciano Lauretti, originario di Vallecorsa (FR), si è arruolato tra le fila della Benemerita nel 1981 ed ha frequentato per un biennio la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze. Promosso Vice Brigadiere, è stato impiegato presso la Sezione Radiomobile e Sezione Anticrimine di Napoli e Caserta. In quel periodo, il 17.02.1986, durante un servizio operativo volto a contrastare la criminalità organizzata veniva attinto da colpo d’arma da fuoco alle spalle da soggetto affiliato a clan camorristico. Per quel grave episodio, venne riconosciuto vittima del dovere.

Trasferito all’Aliquota Radiomobile di Tuscania, nel 1987 e successivamente nel 1989 presso il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, per poi approdare al comando del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri SMA in Roma, dove ha avuto modo di ampliare e completare la sua preparazione tecnico-professionale.

Ritornato nella Tuscia nel 1993, precisamente alla compagnia di Montefiascone, è stato comandante dell’Aliquota Radiomobile prima e successivamente del Norm, dove ha condotto tutte le indagini sugli eventi di maggior rilievo negli ultimi 30 anni nella porzione più a nord della Tuscia, dove ha competenza la compagnia di Montefiascone. Tra questi ricordiamo l’arresto avvenuto a Capodimonte dello statunitense Pang responsabile dell’omicidio di Norveo Fedeli nel 2019 a San Faustino, «Le sue doti professionali e la vasta esperienza hanno dato un determinante apporto nel far accrescere tra la comunità montefiasconese una sana percezione di sicurezza e di legalità», spiegano dal comando provinciale. Nel corso della sua carriera è stato insignito del distintivo d’onore per ferita in servizio; della croce d’argento per anni 16 di anzianità di servizio; medaglia di bronzo, d’argento e d’oro lungo comando esercito; croce d’oro con torre pe anzianità di servizio; medaglia mauriziana al merito per 10 lustri di carriera; croce d’oro con stella per anzianità di servizio, nonché ha ricevuto due encomi semplici per i brillati risultati conseguiti in altrettante operazioni di servizio.

Va infine detto che «il luogotenente Lauretti è parte di una famiglia da sempre presente nell’Arma dei Carabinieri, sin dal lontano 1916, data di arruolamento di suo nonno Michele nei Carabinieri Reali, durante la prima guerra mondiale. Tradizione seguita poi da suo padre Giovanni, che terminò la sua carriera come comandante della stazione carabinieri di Marino e dai suoi figli Luciano e Roberto, da qualche anno in congedo. La tradizione continua con i figli del luogotenente Lauretti e di suo fratello Roberto, Federico, maresciallo attualmente allievo ufficiale presso l’Accademia Militare di Modena, e Riccardo, carabiniere in servizio alla stazione carabinieri Carasco, in provincia di Genova». A lui ed alla sua famiglia i migliori auguri da parte di tutti i colleghi dell’Arma dei Carabinieri di Viterbo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA