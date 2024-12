CIVITAVECCHIA – Un colpo d’occhio, misto a tanta incredulità. In pochissime ore sono sparite le giostre del Viale. Le strutture sono state smontate e trasferite. Fine del divertimento. È proprio il caso di dirlo: si chiude un’era. Abituati a vederle lì, tra viale Garibaldi e largo Galli, lasciano un vuoto grande. Non solo dal punto di vista visivo. Per le famiglie erano ormai un punto di riferimento, un fermata obbligata per i bambini che passeggiavano con i genitori soprattutto nel fine settimana. «Il titolare ha cessato l’attività» riferiscono dal Pincio. E di quelle giostre, prima ospitate dalla parte opposta del viale, dove si trova oggi lo Chalet degli Eventi, poi trasferite temporaneamente alla Marina, infine collocate nella postazione degli ultimi anni, rimane un dolce ricordo.