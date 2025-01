LADISPOLI – Si arruolano volontari per il servizio civile. E in particolare i posti riguarderanno anche quelli relativi alla sorveglianza della palude di Torre Flavia perché riguarderanno i siti naturali protetti. Lo ha comunicato Città Metropolitana che insieme ad Asc Roma Asp di Arci, ha presentato ben tre progetti per il servizio civile universale alla ricerca di 38 volontari tra i 18 e i 28 anni. Illustrato già il piano nei dettagli: l’impegno sarà di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un compenso mensile di 507,30 euro. Le domande – informa sempre Palazzo Valentini - si potranno presentare entro il 18 febbraio 2025 alle 14 sul portale del Servizio Civile Universale. «Oltre a rappresentare un’opportunità di crescita personale attraverso esperienze di cittadinanza attiva al servizio del territorio – è la finalità di questa iniziativa -, tutto ciò offre numerosi vantaggi in termini di crescita professionale, opportunità di formazione e posti riservati nei concorsi pubblici, per la quota di posti messi a bando riservata ai volontari». In particolare 14 saranno impegnati nella gestione quotidiana di 5 aree protette (Nomentum, Macchia di Gattaceca, Monte Catillo, Monte Soratte e appunto Palude di Torre Flavia).

©RIPRODUZIONE RISERVATA