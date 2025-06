TOLFA - “Emozioni e movimento, la tecnica e l’anima”. Il 6 luglio al Teatro Claudio il saggio spettacolo del Centro Artistico Balletto di Tolfa. È tutto pronto per l’evento più atteso dell’anno dal Centro Artistico Balletto di Tolfa: domenica 6 luglio 2025, alle ore 21.00, il prestigioso palcoscenico del Teatro Claudio ospiterà il saggio spettacolo dal titolo “Emozioni e movimento, la tecnica e l’anima”. Un appuntamento che rappresenta non solo la conclusione di un anno di studio e impegno, ma anche l’espressione più pura del lavoro artistico e formativo svolto dal Centro, fondato oltre cinquant’anni fa e oggi guidato dalla sapiente direzione artistica della professoressa Marilena Ravaioli. Come da tradizione, lo spettacolo offrirà una ricca kermesse di coreografie di danza classica, modern, contemporanea e hip hop, mettendo in luce il talento e la crescita degli allievi. A destare particolare curiosità è la sezione dedicata alla Dance Opera, una narrazione coreutica che quest’anno porterà in scena la favola di Aladin e Jasmine, con una rivisitazione danzata e teatrale che coinvolgerà anche personaggi iconici come la scimmietta Abu, danzatrici orientali, guardie simpatiche e l’immancabile Tappeto Magico, qui reso con un tocco di umorismo e magia scenica. Le coreografie portano la firma di Marilena Ravaioli, con un’attenzione speciale al repertorio neoclassico, mentre due composizioni contemporanee sono curate da Francesca Moro, arricchendo ulteriormente la varietà stilistica dello spettacolo. Il gran finale vedrà il ritorno attesissimo della danza aerea, con le allieve sospese tra tessuti e cerchi, in un crescendo emozionale e scenografico che promette di incantare il pubblico. “Il titolo del saggio – spiega Marilena Ravaioli – rappresenta la nostra essenza: portare in scena l’unione tra tecnica e anima, tra disciplina ed emozione. I ragazzi regalano al pubblico ciò che provano nel profondo, e questa è la vera magia della danza.” A rendere tutto possibile è anche il lavoro di squadra che coinvolge non solo allievi e insegnanti, ma anche le famiglie, e in particolare le mamme, indispensabili nel backstage per i cambi d’abito e sempre partecipi con entusiasmo e gioia. Tra i tanti giovani interpreti che calcheranno il palco, si segnalano: Silvia Piramidi, Emma Trovarelli, Mattia Vecchioni, Gaia Arconi, Elisa Baldini, Sara Cascianerlli, Mya Buzzi, Flavia Di Biagio, Elisa Falcioni, Luna Finori, Gioia Mellini, Ilenia Paradidi, Victoria Parisi, Greta Pasquali, Ginevra Stefanini, Gioia Vecchioni, Tommaso Esposito, Riccardo Copponi, Emanuela Cristiani, Denis Fronti, Noemi Lapucci, Naike Mocci, Mia Paglioni, Giorgia Paradisi, Flaminia Pasquini, Rita Pasquini, Azzurra Rech, Emma Rotaru, Martina Bucci, Giorgia Carducci, Livia Fantauzzi, Beatrice Gentili, Emma Stefanini, Rossella Tarantino e Michela Granella. Una serata all’insegna dell’arte, della passione e dell’energia, in cui il pubblico potrà lasciarsi trasportare dall’incanto della danza vissuta con il cuore. L’appuntamento è per il 6 luglio al Teatro Claudio: un’occasione da non perdere per celebrare insieme la bellezza del movimento e delle emozioni.

