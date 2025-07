CERVETERI – Torna oggi, fino a domenica, uno degli eventi più tradizionali dell’estate etrusca: la Festa della Maremma. Cavalli, lezioni per bambini, balli country e gastronomia all’insegna delle tradizioni ceriti. Un appuntamento da 13 anni a questa parte ormai irrinunciabile per i villeggianti romani. Ci sarà spazio per gli spettacoli equestri sotto le stelle, oltre gli stand artigianali che faranno da contorno alla kermesse. A promuoverla, come di consueto, l’Asd Cavalieri del Borgo con il patrocinio del Comune e della Regione. «È una festa immancabile nell’estate cerveterana – parla Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura – da oltre un decennio rappresenta garanzia di spettacolo, intrattenimento e divertimento per tutte le famiglie all’insegna della riscoperta e della promozione dei prodotti tipici del nostro territorio». Si parte alle 17 con l’esposizione di macchine agricole antiche e moderne, a cui seguirà uno show di burattini per bambini e l’apertura degli stand. Alle 18:30 danza time con la scuola di ballo “I Giardini di Athena” dei maestri Giancarlo Giacomobono ed Elena Botti. Alle 19 previsto l’arrivo delle vespe del “Vespa Club” e poi musica alle 21.30 in piazza.

