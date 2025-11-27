CIVITAVECCHIA – I Giovani Democratici di Civitavecchia accolgono «con grande dispiacere la notizia della fine anticipata dell’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Tidei».

«Si interrompe così un lavoro che, negli ultimi anni, aveva avviato un percorso di trasformazione importante per Santa Marinella – commentano i giovani democratici - Una città che dopo anni di malgoverno era tornata a correre. La scelta di far cadere l’amministrazione attraverso una sfiducia notarile, senza un confronto pubblico nelle sedi istituzionali, lascia molte domande aperte. Proprio in una fase delicata, con le scadenze del Pnrr alle porte e numerosi interventi in corso, sarebbe stato fondamentale garantire stabilità e continuità».

«È deludente constatare che, ancora una volta, le forze di Destra e i loro nuovi compagni di percorso abbiano preferito logiche politiche poco trasparenti al benessere della comunità – proseguono i giovani democratici – Noi Giovani Democratici speriamo che da questa fase complessa possa nascere un nuovo progetto politico, capace di unire e di offrire alla città una visione chiara e condivisa. Santa Marinella ha bisogno di proseguire il suo cammino di crescita, non di tornare indietro».

