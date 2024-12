CERVETERI - Saranno rimossi da Città Metropolitana e smaltiti dal Comune di Cerveteri i rifiuti abbandonati sulla Settevene Palo. Vere e proprie discariche abusive, "create" dagli incivili che negli anni, si sono dati ad un nuovo "sport": il lancio del sacchetto.

«Si tratta per lo più di rifiuti solidi urbani», ha spiegato il primo cittadino Elena Gubetti nel post incontro tra il Comune e i rappresentanti di Città Metropolitana per capire in che modo agire per bonificare una volta per tutte la provinciale che collega il litorale nord di Roma con i comuni del lago di Bracciano.

«Una sentenza recente del Consiglio di Stato illustra nel dettaglio le competenze: la raccolta e il trasporto sono a carico della Provincia, mentre lo smaltimento, trattandosi di rifiuti solidi urbani, è a carico del Comune», ha spiegato ancora il primo cittadino. E proprio ieri Polizia locale, guardie ecozoofile e Rieco sono tornati sul posto per catalogare i rifiuti. Pochi, a quanto pare, gli ingombranti (come mobili vecchi o elettrodomestici). «Segno che vige proprio la pratica del lancio del sacchetto dall'auto», ha specificato il primo cittadino etrusco puntando il dito contro gli incivili. Alcuni dei quali, tramite le indagini effettuate sul campo, sarebbero stati individuati con le multe pronte a partire.

Per la rimozione dei rifiuti bisognerà aspettare la prossima settimana. Inoltre l'amministrazione e Città Metropolitana stanno lavorando per cercare di capire come arginare il fenomeno. L'installazione delle fototrappole sembra essere la strada più plausibile.

Ma prima bisognerà vedere a chi spetterà installarle, monitorare le immagini e alla fine sanzionare gli incivili.

Nel frattempo però il sindaco torna a lanciare un appello «a chi abbandona rifiuti di non farlo e a chi vede di segnalare subito alla Polizia così che i responsabili possano essere puniti. I responsabili di questo scempio - ha concluso - non sono né il Comune né la Provincia ma i cittadini poco avvezzi al rispetto delle regole».

