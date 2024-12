ALLUMIERE - TOLFA - In collina oggi ci sarà la seconda giornata di votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo; ieri mattina in entrambi i comuni si sono costituiti i seggi e hanno preso il via le operazioni: all'appello presidente e scrutatori si sono presentati tutti e, quindi, la costituzione dei seggi è stata veloce e semplice.

I membri dei vari seggi hanno preparato e vidimato le schede e alle 15 si sono aperte le votazioni. I seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23.

Subito dopo avrà inizio lo scrutinio per le elezioni riguardanti il rinnovo del Parlamento Europeo. Non si voterà, come era quasi tradizione, nella giornata di lunedì.

Ad Allumiere i cittadini aventi il diritto al voto sono 3140 di cui 1548 maschi e 1592 femmine: uno solo ha richiesto il diritto di voto domiciliare; da rilevare che ci saranno 10 neo diciottenni chiamati ad esercitare per la prima volta il diritto di voti. Tre le sezioni ad Allumiere (dalla 1 alla 3) nel plesso della scuola Primaria di via Garibaldi.

La sezione numero 4 sarà allestita nella frazione di La Bianca in via degli Orti. Tutte le sezioni sono prive di barriere architettoniche.

Gli impiegati dell'ufficio Elettorale finora hanno rinnovato oltre 30 tessere e restano a disposinzione per tutta la giornata di oggi per chiunque ha smarrito la tessera elettorale o ha terminato gli spazi sulla tessera.

A Tolfa gli aventi diritto sono 3860 di cui 1967 maschi e 1893 femmine. Le sezioni dall'1 alla 4 sono situate nel esso della scuola Primaria di via della Lizzera; non ci sono barriere architettoniche perché è attivo il montascale. La sezione numero 5 è a Santa Severa Nord nel plesso della scuola Primaria: anche questa sezione è priva di barriere architettoniche perché è in piano e c'è la rampa. I ragazzi al primo voto sono 14. Anche a Tolfa gli impiegati dell'Ufficio Elettorale stanno lavorando a 360° e hanno già rinnovato oltre 50 tessere.

Anche nella giornata odierna gli impiegati resteranno a disposizione per rifare la scheda a chi l'ha smarrita e per quelli che hanno terminato gli spazi sulla scheda elettorale.

Per i cittadini di entrambi i comuni è bene ricordare che per votare bisogna aver compiuto 18 anni. Le votazioni di oggi servono per eleggere 76 membri del Parlamento europeo. Ai sensi della legge elettorale europea, tutti i paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale.

Ciò significa che l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.

Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Candidati alle elezioni europee, presentati in lista da ciascun partito o gruppo politico, sono cittadini italiani che debbono aver compiuto 25 anni entro il giorno fissato per le elezioni, o i cittadini di altri Paesi membri, residenti in Italia e iscritti nelle apposite liste aggiunte, che possiedano i requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.

