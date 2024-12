FIUMICINO - «A breve partiranno i lavori per un valore di 700mila euro che porteranno alla sistemazione delle case ATER di via Oder». È quanto comunica l’assessore all’Edilizia, Trasporti, Ater Angelo Caroccia che nei mesi scorsi ha effettuato un sopralluogo con il direttore dell’Ater provinciale, l’avv. Marino Remo Pisanie i suoi tecnici.

«Lunedì verrà firmato il contratto con la ditta addetta ai lavori – spiega l’Assessore – e nel fine settimana si vedrà la prima movimentazione del cantiere nelle zone interessate per poi procedere nei giorni successivi con i lavori più incisivi di messa in sicurezza dei cornicioni, della cortina e delle colonne degli stabili. In più punti saranno inoltre ritinteggiate le facciate degli edifici. In uno degli ultimi incontri avuti con il Direttore ATER, ho chiesto anche la revisione degli ascensori e lo sfalcio del verde nella aree esterne che si trovano lungo il perimetro degli stabili. Proseguono inoltre sopralluoghi congiunti con il personale comunale e Ater, stiamo facendo una stima per la ristrutturazione degli altri alloggi del territorio di Fiumicino», conclude Caroccia.