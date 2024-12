“Gli interventi per l’efficientamento energetico e il consolidamento antisismico, realizzati a Viterbo città col superbonus 110 per cento, hanno riguardato 60 alloggi, in viale Bruno Buozzi e in via Tarconte, e sono stati portati avanti e conclusi secondo le tempistiche previste”. Lo comunica l’Ater di Viterbo, in una nota, sottolineando che “in viale Bruno Buozzi gli alloggi interessati erano 36 e si è proceduto a una serie di macro-interventi: sostituzione degli infissi esterni, sostituzione delle caldaie esistenti; posa del cappotto esterno; rinforzo sismico di travi, pilastri e nodi; sistema antiribaltamento delle canne fumarie. Il tutto per un importo pari a oltre 3 milioni e 500mila euro”.

“Per quello che riguarda, invece, via Tarconte – aggiunge l’Azienda – parliamo di 24 alloggi, per un importo di 2 milioni e 200mila euro. Anche in questo caso, si è proceduto alla sostituzione degli infissi esterni, alla sostituzione delle caldaie e alla posa del cappotto esterno, oltre al rinforzo sismico di pilastri e nodi e al sistema antiribaltamento delle canne fumarie”.

“Possiamo, dunque, affermare – conclude la nota dell’Ater della provincia di Viterbo – che l’opportunità del Superbonus 110 per cento, per quel che concerne gli immobili di viale Bruno Buozzi e via Tarconte, è stata pienamente sfruttata, grazie alla sinergia della nostra azienda con le ditte che hanno eseguito i lavori, che vogliamo ringraziare per la professionalità dimostrata. Si tratta di un ulteriore passo verso il miglioramento della qualità della vita dei nostri inquilini e della sicurezza dei nostri immobili e questo è ciò che, per Ater Viterbo, conta davvero”.