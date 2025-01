LADISPOLI - Sei posizioni aperte, a Ladispoli, per il servizio civile rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni. Le posizioni disponibili riguardano servizi di biblioteca e di tutela del territorio (Palude e Bosco). Ogni progetto ha la durata di 12 mesi a partire dalla primavera, per un impegno di 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni per una somma di 507,30 mensili. Per ulteriori informazioni e presentare la propria domanda si può accedere al sito Anci. Per la Palude di Torre Flavia, altre due posizioni sono state messe a disposizione da Città Metropolitana.