CERVETERI – «C’è un serpente nel giardino, abbiamo avuto una grande paura». Ancora un avvistamento, l’ennesimo sul territorio, riguardo alla presenza di rettili che continuano a incunearsi nelle case e nei giardini delle abitazioni. Una proliferazione che sta creando panico tra gli abitanti anche se la maggior parte delle volte si tratta di esemplari innocui, come il biacco ritrovato fuori casa a Valcanneto sia in via Pergolesi che in via Arrigo Boito, nel centro abitato della frazione cerveterana. «Era nel mio giardino, abbastanza arrabbiato e aggressivo. Per fortuna è andato via», è quanto raccontato da Andrea che ha postato la foto anche sui social per mettere in guardia gli altri cittadini. Ne è nata una discussione. «Non bisogna avere paura, basta ignorarli e poi se ne vanno», risponde un residente. «Sarà anche innocuo ma io non lo vorrei mai nel mio giardino», ribatte una signora. Sono comunque molteplici gli interventi delle guardie zoofile di Fareambiente per tutelare questi serpenti non velenosi per evitare che vengano uccisi. E così, dopo la cattura, vengono poi liberati in habitat a loro più congeniali. Sos lanciato invece per la presenza di vipere nelle scorse settimane. Una signora era stata morsa nelle campagne dei Monteroni, una delle zone più frequentate dai rettili dalla testa triangolare. Delle altre segnalazioni erano arrivate da Borgo San Martino.

