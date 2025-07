Sergio Pomponio è il nuovo prefetto di Viterbo.

Il consiglio dei ministri oggi, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti tra cui quello di Viterbo.

Gennaro Capo, in carica a Viterbo dal 2023, è stato destinato a un altro prestigioso incarico: sarà direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

Al suo posto Sergio Pomponio, attuale prefetto di Lecco.

Nato ad Avellino 62 anni fa e laureato in Giurisprudenza, Pomponio vanta una lunga esperienza nella pubblica amministrazione. La sua prima esperienza è del 1990 presso la prefettura di Bergamo dove ha prestato servizio fino al 2011 per poi passare alle prefetture di Lodi, Venezia, Pavia e Parma. Dal 2022 è prefetto di Lecco.