SANTA MARINELLA - “Finalmente terminerà la riassegnazione di tutti i loculi ai legittimi proprietari.

Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo firmato un addendum contrattuale tra Comune e impresa concessionaria, che prevede la fase finale della traslazione da provvisori a definitivi delle sepolture e la realizzazione di ulteriori 432 loculi nel vecchio cimitero, ponendo fine all’incresciosa pagina di mala gestione di un servizio così sentito dagli utenti e dalla comunità”.

A dirlo è il sindaco Pietro Tidei, che racconta che l’emergenza sepolture al cimitero comunale ha origini lontane e che già, tra il 2019 e il 2023, l’amministrazione comunale dovette intervenire e attendere che fossero costruiti 120 nuovi loculi per rispondere alle esigenze urgenti di molti cittadini che avevano visto occupare da altre salme i loculi di proprietà.

“A molti defunti – spiega Tidei - tra il 2015 e il 2017 era stata data degna sepoltura attraverso la requisizione di alcuni loculi. Procedura alla quale non vogliamo mai più ricorrere, ma che abbiamo dovuto attuare a causa del disagio ereditato dalla vecchia amministrazione, che non si era mai preoccupata del cimitero. Inoltre, con questo nuovo accordo, siamo riusciti a far mantenere le tariffe già deliberate nel 2019, che vedranno gli utenti garantite nelle somme versate”.

“E’ impegno di questa amministrazione comunale – afferma il delegato al cimitero Alessio Rosa - continuare a monitorare e vigilare affinché si proceda nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto con la ditta concessionaria, che deve continuare a garantire efficienza nei servizi nel rispetto dell’interesse della comunità, come la pulizia e il decoro degli spazi interni al cimitero”.

