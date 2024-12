TOLFA - Ha preso il via anche ad Allumiere e Tolfa la "Raccolta di coperte 2024", la campagna di solidarietà promossa dalla Croce rossa per sostenete i senzatetto durante questa stagione fredda. Sabato 13 gennaio presso la seda di Allumiere in via Sant'Antonio numero 3 e in quella di Tolfa sita in via Roma numero 85, gli eccezionali volontari delle sezioni collinari della Croce Rossa dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 saranno a disposizione per accogliere i benefettori che aderiranno a questa campagna e che vorranno donare delle coperte per le persone senza dimora.

La presidente della Croce Rossa di Allumiere e Tolfa, Giulia Bonamici esorta tutti a mettersi una mana sul cuore e a pensare a quelli meno fortunati e spiega: "Sarà possibile donare coperte nuove o in ottimo stato: ricordiamo che devono essere pulite e piegate in buste di plastica. Noi siamo a disposizione nelle sedi di Allumiere e Tolfa per accogliere i donatori. Ricordo a tutti quelli che non abitano in collina che sono istituiti presso tantissimi paesi e citta più vicini a voi dei punti di raccolta dei Comitati di Croce Rossa Italiana. Vi aspettiamo numerosi". ©RIPRODUZIONE RISERVATA