CERVETERI - L'auto finisce contro il palo e tutta la zona rimane senza linea telefonica. Giorni di agonia per i residenti di via di Zambra. Da ben sette giorni devono fare a meno del telefono di casa. Il danno causato dall'incidente stradale è ancora lì: in attesa che qualcuno lo ripari. Una situazione che sta portando all'esasperazione i cittadini che si sono rivolti anche alle associazioni dei consumatori per cercare di sollecitare un tempestivo intervento da chi di dovere. A non funzionare, infatti, non sono solo i telefoni fissi. Fuori uso anche la linea internet e i sistemi di allarme. Riflettori puntati in particolar modo alle fasce più deboli. Nella zona infatti risiedono diverse persone anziane, letteralmente tagliate fuori dal mondo esterno e costrette a subire il disagio che ad oggi non si sa quando sarà risolto.

