CERVETERI - Connessione dati assente. Per quasi un mese tutta la zona del lago di Bracciano, con ripercussioni anche su diverse zone del territorio etrusco, si è ritrovata a fare i conti con l'assenza di connessione dati su telefonini, pc e qualsiasi altro dispositivo utile alla navigazione. Un problema non di poco conto, che ha causato enormi disagi a semplici cittadini, ma anche alle tante attività commerciali e turistico-ricettive della zona in un periodo dell'anno in cui il territorio accoglie una ingente mole di vacanzieri. Tutta colpa di un guasto fisico agli apparati Tim presenti all'interno di un locale, e alla chiave (per accedere al locale) "dispersa". Senza chiave niente accesso ai locali. Dunque: niente risoluzione del problema. C'è voluto un po' per risolvere il mistero della chiave scomparsa. A quanto pare, ad averla sarebbe stata Acea. I locali dove si trovano gli apparati Tim, sarebbero infatti nella sua disponibilità.E nel caos più totale, alla fine, si è riusciti a recuperare la chiave che ha così permesso ai tecnici Tim di entrare nei locali e riparare il guasto agli apparati. Nel frattempo, però, per settimane un'intera area del territorio laziale ha subito ingenti disagi, con professionisti che hanno dovuto "traslocare" le loro postazioni lavorative per proseguire le loro attività.