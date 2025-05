LADISPOLI – Continuano a riprodursi a dismisura, la situazione si fa sempre più preoccupante nell’area della palude di Torre Flavia per l’invasione dei cinghiali. Un problema in più visto che si sta entrando nel clou della stagione estiva quando le spiagge, a pochi metri dal sito, saranno popolate da residenti e villeggianti. I rischi però ci sono anche per i nidi di fratino, volatili in via d’estinzione che hanno scelto di nidificare proprio a Ladispoli. Tra l’altro gli ungulati si avvicinano pericolosamente alla strada dove passano ogni giorno migliaia di automobilisti. Un pericolo maggiore soprattutto nelle ore notturne.

