LADISPOLI – Le polemiche erano partite già prima dei cantieri annunciati per far posto alla pista ciclabile. Quando gli operai sono entrati in azione però i residenti non hanno resistito puntando l’indice contro un progetto ingarbugliato e che ha previsto, contrariamente al piano originale, la cancellazione di una quarantina di parcheggi per le auto. E in una città dove già si contano a fatica, smantellarne così tanti a ridosso della stazione ferroviaria ha messo in crisi anche i pendolari della Fl5 che ogni giorno devono faticare non poco per trovare un misero spazio. Per di più i cantieri sono stati avviati a ridosso della Sagra del Carciofo il che significherà ancora più caos nel punto nevralgico della città. Nei bar, nelle pizzerie e nei negozi del quartiere non si parla d’altro e in pochi a dire il vero hanno gradito la modalità con cui è stata realizzata l’opera. Carreggiata sempre più stretta in via Oneglia, via Rapallo e via Spinelli, marciapiedi dimezzati. E gli abitanti si sfogano sui social e per strada. «Già era congestionata questa zona – si fa sentire Stefania – residenti e pendolari non potranno più parcheggiare d’ora in poi». Sui social i cittadini non le mandano a dire all’amministrazione comunale. «La ciclabile creerà il collegamento con la stazione: peccato che la stanno costruendo su un tratto di strada in curva», puntualizza Daniele. La maggior parte dei ladispolani che vivono nel quartiere centrale non ha digerito questa opera. «Realizzare un tracciato in questo modo non va per niente bene – evidenzia Federico – ma non si può più evitare questo scempio?». Una polemica tira l’altra. «Avrebbero potuto attendere almeno al termine della sagra. Poi con criterio, se esiste lo spazio idoneo, sarebbero anche belle queste piste ma sono solo trappole infernali per i ciclisti», dice Claudio. Numerosi cittadini restano perplessi anche su come il tracciato di colore rosso possa passare in via Rapallo in curva e contro la direzione delle automobili. È possibile a questo punto un cambio della viabilità. Senza dimenticare gli incroci a rischio. Venerdì da registrare un altro incidente tra via Napoli e via Venezia: un rider è stato colpito da una macchina ma per fortuna il giovane non ha avuto conseguenze gravi.

