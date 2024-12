MONTEFIASCONE – Una tragedia improvvisa e sconvolgente quella avvenuta sul colle falisco.

E’ morto infatti il giovane seminarista di origini africane Elvis Chima Nwankwo.

Il religioso stava facendo una partita di pallone con altri seminaristi. All’improvviso, si è accasciato a terra sul campo da gioco: è apparso subito chiaro che la situazione fosse grave e gli stessi colleghi seminaristi, una volta chiamati i soccorsi, hanno tentato di rianimarlo.

Purtroppo il personale sanitario del 118, una volta giunto sul posto, e nonostante gli operatori abbiano provato a fare praticare manovre salva vita, non ha potuto fare altro che constatare il decesso de giovane Elvis.

La salma non è stata posta sotto sequestro e, pertanto, già ieri mattina è stata allestita e aperta la camera ardente all’istituto teologico San Pietro di Viterbo; lo stesso che il giovane seminarista frequentava.

La perdita improvvisa di un giovane così promettente è un colpo devastante per la sua famiglia, i suoi amici e la comunità religiosa a cui apparteneva. Il fatto che fosse così vicino all’ordinazione diaconale aggiunge un ulteriore dolore a questa già terribile situazione.

Le parole del Padre Augustine Lebbie riflettono il profondo shock e la tristezza che tutti coloro che conoscevano Elvis provano in questo momento. È difficile trovare conforto in circostanze così tragiche, ma la preghiera e il ricordo di Elvis come una persona promettente e amata possono aiutare a lenire lo sconforto. «Abbiamo il cuore pesante, era un confratello molto promettente», commentano dall’istituto teologico San Pietro.

Che la sua anima riposi in pace, e che la sua memoria sia un faro di speranza e ispirazione per coloro che lo hanno conosciuto e amato.

