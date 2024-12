TARQUINIA - In occasione della 110° Giornata del Migrante e del Rifugiato, l'associazione umanitaria Semi di Pace inaugura un nuovo spazio di servizio presso la stazione di Tarquinia, in un appartamento messo a disposizione, con un comodato d'uso gratuito, dalle Ferrovie dello Stato. Dopo mesi di impegno per rendere la struttura adeguata alle varie esigenze si è pronti per offrire un luogo accogliente ed organizzato.

Incontri a tema (ambiente, disabilità, legalità, sostenibilità, violenza di genere, bullismo e cyber-bullismo, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, interculturalità, ecc.), eventi culturali con la presentazione di libri, educazione alla lettura, corsi di alfabetizzazione per la lingua italiana caratterizzeranno tutte le attività che si realizzeranno.

Un gruppo di volontari, tra i quali anche alcuni insegnanti, seguiranno l'articolazione delle iniziative che si svilupperanno. Il progetto complessivo ha avuto il patrocinio del Comune di Tarquinia e l'adesione dell'istituto superiore "Vincenzo Cardarelli", con i quali l'associazione collaborerà proficuamente al fine di concretizzare percorsi di inclusione, di dialogo, di approfondimento e di prossimità. L’inaugurazione è prevista per domenica 29 alle 17,30.

©RIPRODUZIONE RISERVATA