CIVITAVECCHIA – Disagi a Campo dell’Oro a causa del semaforo non funzionante.

Numerose le segnalazioni dei cittadini, preoccupati per i problemi riscontrati a viale Pertini.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale insieme alla ditta incaricata di riparare il guasto.

Ore di lavoro, ma senza risultati.

Il guasto dovrebbe riguardare la scheda del semaforo, oltre che un cavo in cortocircuito, probabilmente a causa del maltempo dei giorni scorsi.

Sicuramente occorreranno alcuni giorni per rimettere a posto le cose, per il momento però, in presenza di semaforo lampeggiante, la Polizia locale invita tutti a procedere con cautela e a rispettare le regole del codice della strada in termini di precedenza.