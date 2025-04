CIVITAVECCHIA – Nei giorni scorsi sono stati finalmente tracciati i nuovi attraversamenti pedonali, e la segnaletica orizzontale, nei pressi della stazione ferroviaria, ma i cittadini non ci stanno: “Una settimana di lavori per ottenere strisce che non risolvono nulla – denunciano – e nessuna risposta ai veri problemi che da anni rendono quest’area una zona fuori controllo”.

Al centro delle critiche ci sono due aspetti: da una parte l’assenza totale di scivoli per disabili collegati ai nuovi attraversamenti pedonali, che restano irraggiungibili a chi ha difficoltà motorie o si sposta in carrozzina. “Il marciapiede è alto anche per chi cammina bene – commenta un cittadino indignato – figuriamoci per chi ha una disabilità”.

Dall’altra, la gestione della sosta selvaggia: “Le auto continuano a occupare le aree riservate agli autobus, i vigili vengono chiamati ma non arrivano – lamentano alcuni pendolari – e intanto si ostacolano i mezzi pubblici”.

Chi gestisce questi interventi? – si chiedono i cittadini – E soprattutto, perché non si affrontano i veri problemi con soluzioni strutturali? La stazione continua a essere una delle zone più critiche di Civitavecchia, ma le risposte, per ora, sembrano solo parziali.

