CERVETERI - Il secondo asilo nido comunale presto diventerà realtà. È stata ufficialmente consegnata questa mattina l'area per l'avvio dei cantieri per la realizzazione della struttura. Un'opera, dal valore di 1,2milioni di euro, interamente finanziata con i fondi del Pnrr. L'asilo nido comunale sarà realizzato nella frazione di mare, di Cerenova. Potrà accogliere fino a 40 bambini e «rappresenta un ulteriore tassello nel miglioramento delle infrastrutture dedicate all'infanzia, dopo l'apertura dell'asilo nido "Gino Strada" nel 2021», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti. «Il nuovo edificio, progettato per rispondere ai più alti standard di comfort energetico e benessere, offrirà spazi ampi e moderni, favorendo un ambiente sicuro e stimolante per i più piccoli». «Abbiamo centrato un altro obiettivo - ha aggiunto il primo cittadino - Avevamo promesso di potenziare i servizi nelle frazioni e questo sarà il primo asilo nido comunale di Cerenova, una frazione che vede crescere costantemente il numero di residenti, soprattutto tra le giovani famiglie. Un servizio come questo è essenziale per supportare il loro benessere e garantire un futuro migliore ai più piccoli».

