Continua la maledizione per la Fc Viterbo in trasferta. Altro ko subito in rimonta sul campo del Valmontone con la beffa al 91esimo quando i locali con Tartaglione hanno firmato il sorpasso. Due gol in fotocopia quelli subiti dai gialloblu con due colpi di testa che hanno sorpreso la ferma retroguardia della compagine di mister Castagnari. Prestazione sottotono e zona podio che si allontana.

RETI: 18’ pt Seck (VT); ST 3ºst Colasanti (VA), 46ºst Tartaglione (VA)

VALMONTONE: Raileanu; Proietti, Ledda, Potenziani; Pollace, Tartaglione, Traore (46ºpt Cristofari), Laurent; Galvanio (1ºst Colasanti), Cerone (12ºst Acosta), D’Urso (46ºst Colacicchi). A disp. Bracconi, Marziantonio, Gragnaniello, Cristofari, Fusaroli, Colacicchi, Mastrantonio, Acosta, Colasanti. All. Cangiano

VITERBO: Marasca, Nesta, Lo Zito, Goicoechea, Ziroli (46ºst Varriale), Sene Pape, Priorelli, Seck (36ºst Orlandi), Spolverini (12ºst Ottaviani, 41ºst Pompei), Mancarella, Cissè (33ºst Kordic). A disp. Bertollini, Ciucci, Fimiani, Goicoechea. All. Castagnari

©RIPRODUZIONE RISERVATA