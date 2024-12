CERVETERI – Marco Vannini e il mare. Un legame indissolubile tra la natura e il giovane, ucciso a soli 20 anni nel 2015 a casa della fidanzata a Ladispoli (storia nota conclusa con la sentenza definitiva che ha condannato nel 2021 per omicidio volontario un’intera famiglia). Ecco il motivo di dedicargli una mostra dal titolo “SeaArt” alla sua seconda edizione promossa, come la prima, dall’artista locale Luisana Leone, in arte “Lulù”, e patrocinata dal comune di Cerveteri. Dal 13 al 15 settembre la sala Ruspoli di piazza Santa Maria ospiterà una trentina tra pittori, fotografi, musicisti e scultori. «Ognuno di noi ha un talento che ci rende unici –spiega Luisana Leone - se lo usiamo per noi stessi, ci porterà al successo, ma se lo condividiamo con gli altri, specialmente i meno fortunati, il nostro talento si trasforma, diventa uno scopo, e può cambiare il mondo. Questa è la seconda edizione, vorrei diventasse una ricorrenza, vorrei coinvolgere sempre più artisti, provenienti da qualsiasi regione, farlo diventare un tributo a livello nazionale, ambizioso lo so, impegnativo, ma è il mio modo di dimostrare a Marina e Valerio che gli vogliamo bene e che Marco vive sempre con noi». Questi gli ospiti: Pamela Alfieri “Trip”, Andrea Andreucci, Elisa Azzena, Stefano Azzena, Duccio Bombardini, Stefano Bove “Zhew”, Roberta Brugnetti, Luana Celli, Giorgio Consoli, Stefania De Angelis, Patrizio Del Bianco, Teresa Di Sario, Bernadette Ferrari, Lara Garofalo, Giuliano Gentile, Daniele Giacomozzi “Giaco”, Luca Girolami, Pino Giuffrè, Carmela Greco, Zara Kiafar, Luisana Leone, Paul Mellidi, Clemente Olivadoti, Elisa Pace, Fiorella Palumbo, Antonella Pirozzi, Lola Poleggi, Marta Quercioli, Riccardo Reginella, Massimo Rossi, Leonardo Scorza, Bruno Smocovich e Diletta Ugolini. Il vernissage sarà aperto dalla voce e flauto di Elena Danusia e proseguirà con le note del musicista e artista Luca Mafalopulos. «Il sorriso e il ricordo di Marco Vannini rimarranno nei nostri pensieri per sempre – dichiara il sindaco, Elena Gubetti – per tanti anni abbiamo atteso che la vicenda processuale ci restitusse la verità sulla tragica morte di Marco e ci siamo uniti, per quanto fosse possibile, al dolore di Marina e Valerio facendogli sentire tutto il nostro sostegno e affetto. Ancora una volta vogliamo sostenere un’iniziativa come la mostra organizzata da Luisana Leone, che rende omaggio a questo giovane e meraviglioso ragazzo».

