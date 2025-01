FIUMICINO - L’ex sindaco di Fiumicino, Esterino Montino ha scelto di fare chiarezza su un episodio risalente alla campagna elettorale del 2018, riguardante alcune dichiarazioni pubblicate sul social network Facebook. All’epoca, Montino aveva accusato l’attuale sindaco di Fiumicino Mario Baccini di una presunta evasione della Tari, accuse che oggi riconosce come infondate.

Montino ha spiegato che le «dichiarazioni incriminate erano frutto di una “foga” tipica delle campagne elettorali, in cui spesso si riportano notizie senza verificarle adeguatamente. Successivamente». Lo stesso Montino ha scoperto che quanto affermato non corrispondeva al vero.

Con un gesto di responsabilità e rispetto, l’onorevole Montino ha formulato le sue scuse pubbliche nei confronti di Mario Baccini. Questo gesto rappresenta un segnale importante di trasparenza e volontà di mantenere un confronto politico basato sulla correttezza e il rispetto reciproco.

La vicenda mette in luce l’importanza della verifica delle informazioni, specialmente durante periodi di intensa competizione politica come le campagne elettorali. Un errore può infatti generare incomprensioni e danni personali che richiedono tempo e coraggio per essere sanati.

«In merito alle scuse formulate dall’onorevole Esterino Montino riguardo alle dichiarazioni pubblicate su Facebook in data 21 giugno 2018, ritengo doveroso accogliere tale gesto con spirito di rispetto istituzionale. – dichiara il sindaco Mario Baccini –. Apprezzo che Montino abbia riconosciuto l’errore commesso e che abbia inteso rettificare pubblicamente le informazioni false e infondate diffuse in quella occasione. Il rispetto della verità e la correttezza nei confronti delle persone e delle istituzioni devono sempre rappresentare i pilastri del confronto politico, al di là delle differenze di opinione e delle dinamiche elettorali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA