TUSCANIA - Un piano di interventi da più di 11 milioni di euro sta trasformando Tuscania in un vero e proprio cantiere aperto. L’amministrazione comunale fa il punto sui lavori in corso, finanziati con fondi PNRR, risorse regionali, comunali e investimenti privati.

Le opere riguardano tre settori strategici: edilizia scolastica, viabilità e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Il progetto principale è la costruzione della nuova scuola media, concepita per offrire ambienti sicuri e moderni agli studenti. Attenzioni particolari anche per la scuola elementare, con interventi volti a migliorare la qualità degli spazi didattici.

Sul fronte viario, proseguono il rifacimento del manto stradale in varie zone della città e la sistemazione di tratti in selciato nel centro storico, per tutelare l’identità urbana del borgo. Non manca poi l’impegno per il recupero dei beni culturali: tra i cantieri attivi ci sono quelli del Teatro Il Rivellino, della facciata del Comune, del lavatoio delle Sette Cannelle e di alcune fontane storiche. Per l’amministrazione si tratta di risultati frutto di una pianificazione solida e della continuità politica garantita dalla rielezione del sindaco Fabio Bartolacci. Un percorso di sviluppo, affermano, che oggi prende forma concretamente a beneficio dell’intera comunità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA