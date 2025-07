TARQUINIA - Climatizzazione per far fronte al caldo, interventi su strutture fatiscenti, manutenzione delle aree esterne. Sono solo alcune delle richieste di intervento urgente che il consigliere comunale Alberto Tosoni chiede a gran voce alla ginta Sposetti a favore delle scuole dell’Infanzia Leoni e Valdi. Tosoni mette in guardia su «sicurezza e comfort a rischio» nei due plessi.

L’allarme segue la visita del consigliere nelle due strutture per verificare di persona lo stato degli edifici. E sul punto Tosoni ha decisodi rappresentare pubblicamente al sindaco Francesco Sposetti la necessità di affrontare le problematiche relative alla sicurezza e al comfort dei bambini e del personale in maniera urgente, avviando «i lavori durante l’imminente periodo di chiusura estiva, per garantire il completamento delle opere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico».

Caldo estivo e strutture inadeguate: un problema non più eccezionale

Uno dei punti critici evidenziati da Tosoni riguarda le alte temperature che, già nel mese di giugno, rendono la permanenza nelle aule, specialmente nelle ore pomeridiane, estremamente disagevole.

«Non è più il tempo di considerare un'eccezionalità il verificarsi di giornate altamente torride anche in giugno», spiega il consigliere Tosoni che chiede «l'installazione di misure idonee ad attenuare la calura estiva», riconoscendo che «le scuole, con l'orario prolungato fino alle 16, devono adeguarsi strutturalmente per sostenere le esigenze degli alunni».

Un plauso speciale, Tosoni lo rivolge al personale scolastico delle scuole visitate, «la cui attenzione e premura hanno permesso di attenuare, con i pochi mezzi a disposizione, una situazione oggettivamente difficile».

Il consigliere d’opposizione pertanto sollecita l'amministrazione comunale a «stanziare fondi sufficienti per interventi di manutenzione e miglioramento».

Le priorità indicate sono diverse e includono: «Misure di climatizzazione interna ed esterna per garantire un ambiente più agevole all'interno degli edifici; realizzazione di zone ombreggiate nelle pertinenze per attenuare la calura estiva e consentire giochi all'aperto più sicuri; sistemazione delle aree perimetrali per eliminare depositi di rifiuti vegetali secchi e pericolosi; interventi di manutenzione su strutture pericolanti e fatiscenti; tinteggiature interne; cura degli spazi all'aperto per renderli più funzionali e fruibili».

L'appello di Tosoni è chiaro: «Intervenire con urgenza per migliorare le condizioni delle scuole, garantendo così la sicurezza e il benessere dei bambini e di tutto il personale».

Tosoni ribadisce il proprio impegno al confronto e a esercitare ogni prerogativa del suo mandato per supportare il miglioramento delle strutture scolastiche».

