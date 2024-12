S. MARINELLA - Non si fermano gli interventi di restyling e manutenzione delle scuole cittadine. E’ trascorso un mese dalla chiusura dell’anno scolastico e in città continuano a pieno ritmo i lavori di sistemazione dei plessi. Pochi giorni fa, sono terminati gli interventi di efficientamento energetico alla scuola Vignacce, con la sostituzione dei serramenti di tutto l’edificio.

Proseguono i lavori di ristrutturazione della scuola Pirgus, che è oggetto di un profondo intervento straordinario di rifacimento dei bagni e delle aule e la messa in sicurezza degli impianti elettrici. Ora è la volta del plesso Centro che, grazie ai finanziamenti del Pnrr, per un importo pari a circa un milione e 500 mila euro, vedrà la sistemazione dell’intero plesso, attraverso il rifacimento e l’adeguamento dei solai e delle parti strutturali dello storico edificio.

“La nostra amministrazione ha investito molto sull’edilizia scolastica – ha dichiarato il Sindaco Tidei - che accoglie i giovani cittadini e deve perciò garantire sicurezza e ambienti confortevoli agli stessi. Dopo anni di semi abbandono, le scuole della città sono oramai tutte rimesse a nuovo, grazie alle opere intraprese e portate a termine negli ultimi anni. Settembre è alle porte e saremo pronti per il nuovo anno scolastico con strutture moderne e funzionali, con servizi adeguati alle esigenze degli alunni e del personale”. “In questo contesto – ha concluso il Sindaco – oltre ad aver rimesso a nuovo tutte le scuole di Santa Marinella, vorrei ricordare che sono in costruzione altri due edifici, nello specifico un asilo nido a Prato del Mare e una scuola dell’infanzia in Piazzale Elio Tortora”. “Santa Marinella è una città in cantiere, dai fossi alle scuole, agli impianti sportivi fino ai nuovi progetti di viabilità che miglioreranno i servizi offerti ai cittadini e renderanno la città più vivibile e al passo con i tempi- ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati- stiamo comunque adoperandoci per essere più incisivi nella risoluzione dei problemi quotidiani, a cui daremo soluzione in tempi brevi”.

