SANTA MARINELLA – «Prendiamo atto della risposta del sindaco Tidei sul tema dello scuolabus, ma come spesso accade, il primo cittadino sceglie di rassicurare con i numeri, senza chiarire il punto fondamentale, ci sono famiglie che hanno pagato il servizio e non trovano posto». Stefano Marino della lista “Io amo Santa Marinella” torna sul tema scuolabus e accusa il sindaco di non aver risposto nel merito della questione.

«Non si tratta di polemica, ma di realtà - dice Marino - Da settimane riceviamo segnalazioni di genitori che hanno versato 405 euro per lo scuolabus e si sono sentiti dire che “al momento non c’è posto” perché la navetta destinata alla scuola Centro è stata accorpata al servizio generale. Inutile parlare di servizio gratuito se non si specifica che è solo provvisorio, e che decine di famiglie nonostante il pagamento si ritrovano senza un trasporto garantito. Il sindaco cita “solo quattro richieste tardive” rimaste fuori. Ma quelle famiglie non sono forse cittadini? E soprattutto, non è compito di un’amministrazione seria prevedere e programmare il servizio con anticipo, anziché scaricare la responsabilità sui genitori? Infine, nessuna parola sui tempi di riapertura della scuola Centro. Dopo mille promesse, non sappiamo ancora se gli studenti torneranno in classe a gennaio o se resteranno in eterno ospiti in altri plessi. Noi continueremo a raccogliere le segnalazioni delle famiglie e a chiedere trasparenza, chiarezza e rispetto per chi paga un servizio che oggi non riceve».

