Si è spenta all’età di 66 anni dopo una lunga malattia la professoressa Orietta Febbraro, per anni docente al liceo classico e linguistico Mariano Buratti dove insegnava inglese. Amata e stimata dai suoi ragazzi per l’affetto e la disponibilità da sempre dimostrati nella sua carriera.La preside del Buratti, Clara Vittori, la saluta così: «Tutta la comunità del liceo Buratti piange con sgomento la scomparsa della cara professoressa Orietta Febbraro. Mancheranno a tutti noi la sua professionalità, il suo amore per la scuola e per i ragazzi, la sua concreta ed attiva presenza. Un abbraccio pieno di tutto il nostro affetto ai suoi cari». I funerali si svolgeranno domani alle 15, nella chiesa della Verità in piazza Crispi.