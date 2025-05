SANTA MARINELLA – «A pochi mesi dalla conclusione dei lavori alla scuola Pirgus, apprendiamo con sconcerto che la mensa scolastica risulta nuovamente allagata, nonostante le dichiarazioni pubbliche del sindaco Tidei che, in uno dei suoi tanti video autocelebrativi, aveva assicurato che “i problemi sono stati risolti». Stefano Marino della lista civica “Io Amo Santa Marinella” torna all’attacco dell’amministrazione Tidei: «Ciò che emerge oggi – dice Marino – è invece un dato inconfutabile: i lavori non hanno risolto nulla. Anzi, i problemi sembrano ripresentarsi esattamente dove erano già stati segnalati. E questo dopo che sono stati spesi soldi pubblici, impiegati mesi di interventi e promesse altisonanti su un’opera definita “riqualificata e restituita alla città”».

«Questa amministrazione si preoccupa più di stampare libri e finanziare trasmissioni televisive autogestite, che di controllare davvero la qualità degli interventi nelle scuole – prosegue –. La verità è che il sindaco è molto più attento alla narrazione, che alla manutenzione. Se fosse accaduto in una struttura privata, ci sarebbero già state richieste di spiegazioni e assunzioni di responsabilità. Qui invece tutto tace mentre famiglie, studenti e operatori scolastici devono ancora una volta fare i conti con l’incuria e l’incompetenza».

Marino chiede spiegazioni e invoca risposte: «Chiediamo che il Comune chiarisca immediatamente: se i lavori alla mensa sono stati collaudati; se ci sono responsabilità tecniche o politiche; se è previsto un intervento risolutivo vero, non un altro annuncio da palcoscenico. Santa Marinella ha bisogno di serietà.

Le scuole devono essere luoghi sicuri, non vetrine da spot elettorale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA