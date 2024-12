MONTALTO - Non poteva che avere una ricca partecipazione il primo incontro di scrittura creativa con i giovani, che si è svolto venerdì 4 ottobre presso la biblioteca comunale di Montalto di Castro. Un'iniziativa che rientra nel progetto “Tana libri per tutti”, rivolta ai ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Alice Felci, docente di scrittura creativa e libraia del Bianconiglio, ha guidato i giovani partecipanti nei primi avvincenti passi dell'ispirazione: ingredienti delle storie, elementi di drammaturgia, stili. «Un'opportunità per i nostri ragazzi di apprendere una modalità diversa di comunicare - commenta l’assessora alla Cultura Annamaria Fabi - che permette ai giovani di esprimere il loro mondo interiore e la loro visione a dimostrazione che di argomenti e pensieri profondi e strutturati ne hanno».

Quattro gli incontri di scrittura creativa compresi nel progetto “Tana libri per tutti”, in cui sono già state scritte le prime pagine; un risultato oltre le aspettative. «I ragazzi sono stati operativi fin dal primo incontro - aggiunge l’assessora Fabi - grazie agli stimoli ricevuti dalla nostra preparatissima Alice, si sono cimentati da subito in questo percorso interessante di scrittura creativa all’interno delle sale della biblioteca. Grazie alla Regione Lazio per aver finanziato un progetto così importante, a Daniele Mattei e alla libreria il Bianconiglio per l'impegno nel realizzare questo percorso ludico culturale». Il prossimo incontro si terrà venerdì 11 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 presso la biblioteca comunale (prenotazione obbligatoria -375 5189197).

©RIPRODUZIONE RISERVATA