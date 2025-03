LADISPOLI - «Ma voi stanotte, intorno alle 4, avete sentito qualcosa di strano? Io ho sentito muoversi il letto come un terremoto». Questo il post sui social da parte di una residente al quale hanno risposto in tanti. Tra chi ha imputato la causa al forte vento, c’è anche chi ha supposto potesse trattarsi di un terremoto. E a quanto pare si sarebbe trattato proprio di un terremoto, registrato intorno a quell’ora, a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, nelle Marche.

La scossa, a quanto pare, sarebbe stata avvertita anche nella vicina Cerveteri, sempre come testimoniato da alcuni utenti sui social network

