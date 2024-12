Dopo le diverse segnalazioni arrivate al Numero verde Tuscia, progetto creato dal Cinghiale Bianco in collaborazione con l’Enpa di Viterbo e Viterbo con Amore Odv, il 3 novembre scorso, proprio l’associazione culturale il Cinghiale Bianco, in collaborazione con l’Università Agraria di Tarquinia e i volontari, hanno organizzato la pulizia dell’area Turchina in zona Santa Maria. Nel ripulire una vasta area hanno rinvenuto una vera e propria discarica a cielo aperto, non solo, ma è stato scoperto che quella zona era diventata il rifugio e la base di traffico di sostanze illegali.

«Il nostro intervento - commentano dall’associazione - ha ridato un po’ di respiro ai residenti. L’associazione organizzerà nuovi eventi ad ogni richiesta di aiuto da parte dei cittadini».