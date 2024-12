LADISPOLI – Scontro violentissimo sull’Aurelia all’altezza tra due auto.

Il frontale è avvenuto all’altezza del chilometro 40nel pomeriggio.

Tre in tutto i feriti, un uomo 43enne, una donna della stessa età e un 52enne trasportato in eliambulanza atterrata nei pressi dell’incidente, in un terreno adiacente la carreggiata.

Anche gli altri due sono stati trasportati in codice verde uno al San Paolo di Civitavecchia, l'altro al Padre Pio di Bracciano.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova per liberare gli occupanti dalle lamiere accartocciate.

Rilievi affidati alla polizia stradale di Civitavecchia con gli agenti della polizia locale di Ladispoli chiamati a gestire la viabilità in un punto assai critico. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto coinvolte avrebbe invaso l'altra carreggiata, forse per un malore del conducente.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Per ore infatti il traffico è andato in tilt con code chilometriche di auto sulla statale per il rientro dei pendolari dalla Capitale.

Non è purtroppo la prima volta che su quel tratto di strada si verificano incidenti stradali anche di grave entità.