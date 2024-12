TARQUINIA – Grave incidente questa sera intorno alle 20,30 a Tarquinia, in località Farnesiana. Una macchina jeep con a bordo due donne, madre e figlia, per cause in corso d’accertamento, è finita contro un trattore che proveniva dalla direzione opposta.

Lo scontro è stato fatale per la donna più anziana, deceduta sul colpo. Ferita, ma non in pericolo di vita, la figlia, Marina Tassi, nota scultrice conosciuta anche a Civitavecchia.

La giovane donna, che alla Farnesiana ha allestito un’officina d’arte, è stata trasferita in eliambulanza presso l’ospedale Policlinico Gemelli di Roma.

Non avrebbe riportato ferite, invece, il conducente del trattore che, nonostante lo choc, avrebbe tentato inutilmente di evitare l’impatto con la macchina. E’ stato proprio lui a prestare i primi soccorsi alle due donne e a richiedere l’intervento dei soccorsi.

