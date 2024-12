E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina sulla Ronciglionese intorno alle 8,45. Per cause ancora in corso d’accertamento due furgoncini che procedevano sulla strada provinciale 35 tra Capranica e Ronciglione si sono scontrati, pare, frontalmente. L'incidente è avvenuto nel territorio di Capranica.

Uno dei due uomini è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Purtroppo per lui, però, non c’è stato nulla da fare: è morto per la gravità delle ferite riportate nell’incidente.

L’altro, invece, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Belcolle ma al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, erano presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.