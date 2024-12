Due persone sono rimaste ferite in un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto questa mattina sulla Cimina. Per cause in corso d’accertamento i due mezzi si sono urtati quasi frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due autisti in ospedale e i vigili del fuoco per liberare la strada dai due autoarticolati.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e la polizia locale.

Per consentire le operazioni di soccorso prima e di rimozione dei mezzi poi, la strada è stata chiusa al traffico con ripercussioni pesanti sulla circolazione.