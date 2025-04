Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la Castrense nella zona artigianale di Canino.

Per cause in corso d’accertamento due auto si sono scontrate e quattro persone sono rimaste ferite gravemente.

Soccorse dai sanitari del 118, sono state trasportate tutte in ospedale in codice rosso.

Tre si trovano si trovano già all’ospedale Santa Rosa di Viterbo mentre la quarta persona è stata elitrasportato all’ospedale Gemelli di Roma in quanto avrebbe riportato ferite più gravi rispetto agli altri.

Secondo quanto si è potuto apprendere, nessuno dei quattro feriti sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità. La circolazionestradale, infatti, ha subito forti rallentamenti per consentire gli accertamenti dell’incidente e la rimozione delle due auto.